У Відні скасували заняття в школах через теракт

Фото: поліція у Відні (Ahval)

Навчання в школах у Відні скасовано у вівторок, 3 листопада, через теракт, заявив глава МВС Австрії Карл Нехаммер. Він також закликав людей за можливості залишатися вдома та уникати центра міста.

Його слова передає ОЕ24.

Також повідомляється, що більше однієї тисячі осіб залишалися у Віденській державній опері через те, що не могли покинути її будинок у зв'язку з терактом в австрійській столиці.

Після двогодинного перебування в концертному залі вони безнапасно повернулися додому на метро.

Нагадаємо, стрілянина почалася у 20.00 за місцевим часом (21.00 за Києвом) у районі Зайтенштетенгассе в центрі Відня. Вона велася в шести різних локаціях, в тому числі біля синагоги на площі Шведенплатц.

Правоохоронці повідомили, що кілька злочинців озброєні автоматами. Відомо, що загинув поліцейський.

Австрійські журналісти повідомляють, що загинули сім осіб. Але поліція поки підтвердила, що жертвами теракту стали дві людини. Кілька, в тому числі поліцейський, отримали поранення. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані.