Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры, - Данилов

Некоторые представители российской агентуры после обострения конфликта с РФ покинули территорию Украины. Соратники Кремля выехали в основном в Москву и Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Ліга.net" .

"Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто аж кишит. Так исторически сложилось", - заявил Данилов.

Также он добавил, что украинская разведка и СНБО были предупреждены о войне, поэтому уменьшали "влияние Российской Федерации во многих направлениях".