Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры, - Данилов
Некоторые представители российской агентуры после обострения конфликта с РФ покинули территорию Украины. Соратники Кремля выехали в основном в Москву и Вену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Ліга.net".
"Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто аж кишит. Так исторически сложилось", - заявил Данилов.
Также он добавил, что украинская разведка и СНБО были предупреждены о войне, поэтому уменьшали "влияние Российской Федерации во многих направлениях".
Напомним, что секретарь СНБО также рассказал о ленд-лизе США для Украины. Он заявил, что поставки вооружения еще не начинались, процедура заработает в ближайшие месяцы.
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