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Відень став ще однією столицею для приховування російської агентури, - Данілов

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Київ, Субота 18 червня 2022 11:25
Відень став ще однією столицею для приховування російської агентури, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі представники російської агентури після загострення конфлікту з РФ покинули територію України. Соратники Кремля виїхали здебільшого у Москву та Відень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Ліга.net".

"Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так історично склалося", - заявив Данілов.

Також він додав, що українська розвідка та РНБО були попереджені про війну, тому зменшували "вплив Російської Федерації у багатьох напрямках".

Нагадаємо, що секретар РНБО також розповів про ленд-ліз США для України. Він заявив, що постачання озброєння ще не починалося, процедура запрацює в найближчі місяці.

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Олексій Данілов Вена Російська Федерація
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