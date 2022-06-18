Відень став ще однією столицею для приховування російської агентури, - Данілов

Деякі представники російської агентури після загострення конфлікту з РФ покинули територію України. Соратники Кремля виїхали здебільшого у Москву та Відень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "Ліга.net" .

"Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так історично склалося", - заявив Данілов.

Також він додав, що українська розвідка та РНБО були попереджені про війну, тому зменшували "вплив Російської Федерації у багатьох напрямках".