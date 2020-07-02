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"Велта" планирует построить инновационный завод на месте затопленной угольной шахты 

Новости » Пресс-релизы     02.07.2020 - 09:00
"Велта" планирует построить инновационный завод на месте затопленной угольной шахты 

ООО "Велта" выбрала Украину, как базовую страну для строительства завода по изготовлению титанового порошка по собственной инновационной технологии. Патентные бюро Украины и США уже рассматривают заявку компании относительно установления авторского права на новую технологию изготовления металлического титана.

Параллельно "Велта" ведет проектирование завода в собственном конструкторском бюро с привязкой к недавно полученному участку в Кировоградской области, Новомиргородском районе.

Компания получила в аренду на 29 лет земельный участок промышленного назначения площадью 12,7 га. На этой территории функционировала шахта "Новомиргородская" по добыче бурого угля. После 16 лет шахта была ликвидирована путём затопления, безработными остались 1 500 человек.

"Вертикальная интеграция нашей компании в рамках одного района – это органическое рождение индустриального парка и хороший пример реиндустриализации советского промышленного наследства. Если законопроекты относительно индустриальных парков, которые сейчас поданы в Верховную Раду, будут приняты, и государственные институты будут стимулировать подобные промышленные образования, это даст значительный толчок к интенсивному развитию страны", - прокомментировал Андрей Бродский, генеральный директор компании "Велта".

ООО Производственно-коммерческая фирма "Велта" владеет Лекаревским и Бирзуловским месторождениями ильменита в Кировоградской области. На базе последнего 9 лет функционирует горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке титановой руды. "Велта" занимает 2% на мировом рынке титанового сырья.

В 2017 году компания основала научно-исследовательский центр Velta RD Titan, где была разработана инновационная технология изготовления металлического титана.

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