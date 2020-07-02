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"Велта" планує побудувати інноваційний завод на місці затопленої вугільної шахти

Новини » Прес-релізи     02.07.2020 - 09:00
"Велта" планує побудувати інноваційний завод на місці затопленої вугільної шахти

ТОВ "Велта" обрала Україну, як базову країну для будівництва заводу з виготовлення титанового порошку за власною інноваційною технологією. Патентні бюро України та США вже розглядають заявку компанії щодо встановлення авторського права на нову технологію виготовлення металічного титану.

Паралельно "Велта" веде проектування заводу у власному конструкторському бюро з прив’язкою до нещодавно отриманої ділянки у Кіровоградській області, Новомиргородському районі.

Компанія отримала в оренду на 29 років земельну ділянку промислового призначення площею 12,7 га. На цій території функціонувала шахта "Новомиргородська" з видобутку бурого вугілля. Після 16 років роботи шахта була ліквідована шляхом затоплення, безробітними залишилось 1 500 осіб.

"Вертикальна інтеграція нашої компанії в рамках одного району - це органічне народження індустріального парку та гарний приклад реіндустріалізації радянської промислової спадщини. Якщо законопроекти щодо діяльності індустріальних парків, які наразі подані до Верховної Ради, будуть прийняті, та державні інститути стимулюватимуть подібні промислові утворення, це дасть значний поштовх до інтенсивного розвитку країни", - прокоментував Андрій Бродський, генеральний директор компанії "Велта".

ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Велта" володіє Лікарівським та Бирзулівським родовищем ільменіту в Кіровоградській області. На базі останнього 9 років функціонує гірничо-збагачувальний комплекс з видобутку та переробки титанової руди. "Велта" займає 2 % на світовому ринку титанової сировини.

У 2017 році компанія заснувала науково-дослідницький центр Velta RD Titan, де була розроблена інноваційна технологія виробництва металічного титану.

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