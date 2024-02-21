Для великої родини: ТОП-5 семимісних кросоверів

Перш ніж представити вам п’ятірку найбільш цікавих на наш погляд 7-місних кросоверів, скажемо, що всі вони так чи інакше побудовані на базі звичайних 5-місних. При тому не всі навіть мають збільшені розміри, та власне й ті, яких попередньо продовжили, задля двох додаткових сидінь поступилися частиною багажника. Найголовніше ж, що слід знати – додаткові два місця не можна вважати повноцінними. Вони є складними, і їх постійне місце – у підлозі багажника. В ідеалі тут краще всаджувати дітей та підлітків, однак іноді на галерці можна вмістити і дорослих – хоча і з обмеженнями у комфорті.

Volkswagen Tiguan Allspace, від 20 000 доларів

У своєму другому поколінні Tiguan має версію з продовженою на 109 мм на колісною базою і довшим на 215 мм кузовом (4,72 м). Але будьте уважні: Tiguan Allspace з американського ринку можуть комплектуватись третім рядом сидінь, а можуть і ні, причому передньоприводні машини є 7-місними в обов’язковому порядку. Гама доступних двигунів широка, від не дуже надійних бензинових 1.4 TSI до бензинових 2.0 TSI і дизельних 2.0 TDI, причому останній вважають одним з найбільш вдалих моторів цієї моделі. Трансмісії як механічні, так і автоматичні, причому на європейських авто всі “автомати” – це преселективні роботи DSG, які часто не радять купувати з великим пробігом. Приємний виняток – американський “"ігуан", який має 2,0-літровий бензиновий двигун TSI, що працює в парі з класичною 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з гідротрансформатором.

Skoda Kodiaq, від 21 000 доларів

Найбільший з чеських кросоверів у першому поколінні в автосалоні можна було замовити з трьома рядами сидінь. Машина сама по собі немаленька (4,76 м), тому третій ряд в ній помістився без збільшення габаритів. Як і його родич по материнському концерну VW AG, "Код’як" має версію з приводом 4х4 – який, до речі, не перегрівається після першого ж буксування. Моторна лінійка набагато менша, проте найцікавіші для покупця вживаної "Шкоди" агрегати в ній залишилися – на відміну від класичної гідромеханічної АКП, бо всі "автомати" у Skoda Kodiaq – роботи з двома зчепленнями. Ходова налаштована "на спортивний лад", хоча не можна сказати, що цей кросовер надто жорсткий.

Peugeot 5008, від 18 300 доларів

Тут ми говоримо суто про друге покоління моделі, оскільки перше було більше схоже на компактвен. А цей неординарний в плані дизайну екстер’єру і інтер’єру "француз" створений спеціально як містке універсальне авто у модному форм-фактори паркетника. Причому в салоні є кілька варіантів трансформації для зручнішого розміщення багажу і пасажирів. Двигуни – що бензинові, що дизельні – виключно наддувні, і серед них є доволі потужні (аж до 180 к.с. і 400 Нм). Коробка передач може бути механічною, а автоматична трансмісія – то японська гідромеханічна АКП, недоступна для моделей-конкурентів від деяких інших брендів. Автомобіль цікаво керується, але не дуже комфортний на нерівностях. Повнопривідної версії не існує, але в цілому комплектації як правило багаті.

Mitsubishi Outlander, від 11 500 доларів

Outlander третьої генерації проектувався від самого початку як 7-місна машина. Але на українському ринку така семимісна конфігурація свого часу була однією з топових комплектацій, з найпотужнішим двигуном лінійки – бензиновим 2.4 л (167 к.с. ). Трансмісія автоматична – це безступінчастий варіатор CVT, до якого у стані “з пробігом” треба буде придивлятись з особливою прискіпливістю. Одна з семимісних комплектацій Outlander пропонувалась не с простим повним приводом, а з “розумним” 4х4, "заточеним" на покращення керованості при русі в поворотах і з кількома режимами для різних типів покриття під колесами. При тому на ходу автомобіль комфортний, підвіска добре поглинає нерівності. За роки свого випуску третє покоління "Аутлендера" пережило два рестайлінги, які серйозно міняли сприйняття машини, і для багатьох користувачів це може бути вагомим чинником вибору.

Hyundai Santa Fe, від 12 400 доларів

Третє покоління корейського кросовера – це дещо особливе. Автомобіль випускався в двох варіантах кузова – короткому (4,7 м) і довгому (4,9 м), і обидва могли мати третій ряд сидінь! Точніше, довгий Santa Fe семимісний “за умовчанням”, і додатковий простір у ньому відведено пасажирам двох задніх рядів. Вибір двигунів різноманітний, але – залежно від ринків; проте, хоч якісь бензиновий і хоч якісь дизельний ви знайдете завжди. Трансмісії – як "механіка", так і “автомати”, причому це будуть справжні гідромеханічні АКП. Модель випускалась як з повним приводом, так і з переднім.

Якщо коротко

Два додаткові місця – це дуже добре, але перед покупкою машини дуже радимо вам зіставити ваші потреби з реальною функціональністю цих сидінь на конкретній моделі. Адже поняття про комфорт, як і комплекція пасажирів, бувають різними. Підкажемо, що оцінювати третій ряд треба буде по двох параметрах – зручність проходу на нього (іноді йдеться про саму можливість це зробити) і комфортність пози для більш-менш тривалої поїздки.