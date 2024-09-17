У великому місті Польщі почали консульський прийом українців: які послуги доступні

Нагадаємо, ми писали, як оформити довіреність через українське консульство у Польщі.

Також ми розповідали, як отримати у Польщі документи цивільного стану з України. Консульства України у Польщі отримали повноваження видавати такі документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.