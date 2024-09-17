У великому місті Польщі почали консульський прийом українців: які послуги доступні

У польському місті Лодзь розпочався консульський прийом українських громадян. Послуги надаватимуть консули з Варшави.
Із якими питанням зможуть звертатися українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку Посольства України у Польщі у Facebook.
У великому польському місті Лодзь українські громадяни зможуть отримати консульські послуги. Консульський прийом у тестовому режимі проводитимуть консули з Посольства України у Варшаві.
Зазначається, що українці можуть звернутися з такими питаннями:
Про розширення переліку консульських послуг повідомлять додатково.
Прийом відбуватиметься з понеділка по п'ятницю у порядку живої черги за адресою: вул. Пьотрковська 77, Лодзь.
Години прийому:
Графік прийому громадян може змінюватися, уточнити години роботи консулів можна за телефоном +48 693 494 279 (з 10:00 до 12:00)
Українські громадяни у Польщі можуть звернутися з різних питань до дипломатичних представництв у кількох містах Польщі.
Консульський відділ Посольства України в РП у Варшаві
Генеральне Консульство України у Кракові
Консульство України у Гданську
Генеральне Консульство України у Любліні
Генеральне Консульство України у Вроцлаві
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