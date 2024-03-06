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Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі: документи

Польща, Варшава, Середа 06 березня 2024 14:25
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Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі: документи Фото: Консульство України у Кракові (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські громадяни у Польщі можуть отримати нотаріальні послуги, серед яких – посвідчення довіреностей. Звернутися до консульських установ можна у п'яти містах.

Які документи треба буде надати, РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Якщо громадянину України необхідно посвідчити довіреність, треба подати до одного з консульств заповнену заяву. Приклади заяв до консульських установ:

Також треба надіслати проект довіреності у форматі doc, docx з можливістю редагувати текст на електронну адресу одного із консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство України у Вроцлаві), notariat.plk@gmail.com (консульство України в Кракові).

Втім, у Варшаві та Любліні проект довіреності треба не надсилати електронною поштою, а принести на флешці.

Також необхідні такі документи:

  • закордонний паспорт заявника – оригінал та копія першої сторінки;
  • паспорт громадянина України – копія (власники паспорта громадянина України у формі ID-картки додатково подають копію довідки про місце реєстрації в Україні);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • внутрішній паспорт представника (копії всіх сторінок з відмітками);
  • документ, який підтверджує родинний зв'язок з представником;
  • документ, який підтверджує тимчасове перебування на території Польщі (песель, мельдунек, віза, карта побиту);
  • у випадку оформлення довіреності на відчуження рухомого/нерухомого майна треба надати копію документа, що підтверджує право власності.

До консульської установи у Варшаві необхідно надати дві копії заяв, закордонного паспорта та паспорта громадянина України (всі сторінки з відмітками), візи /карти побиту/іншого документа, що підтверджує легальне перебування в Польщі, ідентифікаційного коду та документів про право власності на майно.

Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі: документиФото: Нотаріальне посвідчення документів (dn.gov.ua)

Консульський збір за посвідчення майнових довіреностей для дітей, подружжя, батьків складає 125 злотих, для інших людей – 250 злотих. Додатково сплачується 83 злотих за реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.

Щоб отримати у консульстві послугу посвідчення довіреності, необхідно попередньо записатися до електронної черги:

  • для консульських установ у Гданську, Кракові та Вроцлаві;
  • для консульських установ у Любліні та Варшаві.

Нагадаємо, ми писали, коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном. Без обліку доведеться платити мито та інші податки на митниці.

Також ми розповідали, що українці за кордоном тепер зможуть записатися до консульств за допомогою електронної ідентифікації.

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