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В большом городе Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны

Фото: Консульские услуги (иллюстративный t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ольга Маджумдар

В польском городе Лодзь начался консульский прием украинских граждан. Услуги будут предоставлять консулы из Варшавы.

С какими вопросами смогут обращаться украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Польше в Facebook.

Где и когда можно получить консульские услуги в Лодзи

В польском городе Лодзь украинские граждане смогут получить консульские услуги. Консульский прием в тестовом режиме будут проводить консулы из Посольства Украины в Варшаве.

Отмечается, что украинцы могут обратиться с такими вопросами:

О расширении перечня консульских услуг сообщат дополнительно.

Прием будет проходить с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу: ул. Петрковська 77, Лодзь.

Часы приема:

  • понедельник, среда, пятница, 10:00-15:00;
  • вторник-четверг, 10:00-12:00.

График приема граждан может изменяться, уточнить часы работы консулов можно по телефону +48 693 494 279 (с 10:00 до 12:00)

В каких городах Польши работают украинские консульства

Украинские граждане в Польше могут обратиться по разным вопросам к дипломатическим представительствам в нескольких городах Польши.

Консульский отдел Посольства Украины в РП в Варшаве

  • адрес: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa
  • веб-сайт: http://poland.mfa.gov.ua
  • телефоны для консультаций: +48 574 702 685; +48 574 703 414; +48 574 707 627; +48 574 711 813; +48 (22) 621 39 79; в случае ДТП, угрозы жизни или смерти граждан Украины + 48 698 608 837
  • e-mail: consul_pl@mfa.gov.ua.

Генеральное Консульство Украины в Кракове

  • адрес: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków
  • веб-сайт: http://krakow.mfa.gov.ua
  • тел.: +48-12-429-60-66; +48-124-29-45-22
  • e-mail: gc_plk@mfa.gov.ua

Консульство Украины в Гданьске

  • адрес: ul. Chrzanowskiego 60a, 80-278 Gdańsk
  • веб-сайт: http://gdansk.mfa.gov.ua
  • тел.: (+48 58) 346 06 90
  • e-mail: gc_plg@mfa.gov.ua

Генеральное консульство Украины в Люблине

  • адрес: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
  • веб-сайт: http://lublin.mfa.gov.ua
  • тел.: +48-81-531-88-89; +48-784-138-555 (исключительно в случае угрозы жизни или гибели гражданина Украины)
  • e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua

Генеральное Консульство Украины во Вроцлаве

  • адрес: ppl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw
  • веб-сайт: http://wroclaw.mfa.gov.ua
  • тел.: +48 71 712 76 00
  • e-mail: gc_plw@mfa.gov.ua

Напомним, мы писали, как оформить доверенность через украинское консульство в Польше.

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