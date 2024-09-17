В большом городе Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны

В польском городе Лодзь начался консульский прием украинских граждан. Услуги будут предоставлять консулы из Варшавы.
С какими вопросами смогут обращаться украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Польше в Facebook.
В польском городе Лодзь украинские граждане смогут получить консульские услуги. Консульский прием в тестовом режиме будут проводить консулы из Посольства Украины в Варшаве.
Отмечается, что украинцы могут обратиться с такими вопросами:
О расширении перечня консульских услуг сообщат дополнительно.
Прием будет проходить с понедельника по пятницу в порядке живой очереди по адресу: ул. Петрковська 77, Лодзь.
Часы приема:
График приема граждан может изменяться, уточнить часы работы консулов можно по телефону +48 693 494 279 (с 10:00 до 12:00)
Украинские граждане в Польше могут обратиться по разным вопросам к дипломатическим представительствам в нескольких городах Польши.
Консульский отдел Посольства Украины в РП в Варшаве
Генеральное Консульство Украины в Кракове
Консульство Украины в Гданьске
Генеральное консульство Украины в Люблине
Генеральное Консульство Украины во Вроцлаве
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