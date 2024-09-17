В большом городе Польши начали консульский прием украинцев: какие услуги доступны

Напомним, мы писали, как оформить доверенность через украинское консульство в Польше.

Также мы рассказывали, как получить в Польше документы гражданского состояния из Украины. Консульства Украины в Польше получили полномочия выдавать такие документы.

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