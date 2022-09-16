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Крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы: Бельгия готовит новый пакет помощи Украине

Фото: Бельгия готовит новый пакет помощи Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгия готовится предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро. В списке крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Tijd.

"Мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - заявила министр обороны Бельгии Людовин Дедондер.

По ее словам, Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, ведущей контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.

"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно добиться прогресса. Линия фронта должна двигаться", - заявила Дедондер.

Также министр анонсировала поставки машины скорой помощи и грузовика для медицинской эвакуации в начале 2023 года.

Напомним, что Бельгия выделяла 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.

Также, Бельгия планировала закупить до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине.

Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Среди них есть и Бельгия.

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