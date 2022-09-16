Крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы: Бельгия готовит новый пакет помощи Украине

"Мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - заявила министр обороны Бельгии Людовин Дедондер.

По ее словам, Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, ведущей контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.

"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно добиться прогресса. Линия фронта должна двигаться", - заявила Дедондер.

Также министр анонсировала поставки машины скорой помощи и грузовика для медицинской эвакуации в начале 2023 года.