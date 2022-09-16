Крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы: Бельгия готовит новый пакет помощи Украине
Бельгия готовится предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро. В списке крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Tijd.
"Мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - заявила министр обороны Бельгии Людовин Дедондер.
По ее словам, Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, ведущей контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.
"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно добиться прогресса. Линия фронта должна двигаться", - заявила Дедондер.
Также министр анонсировала поставки машины скорой помощи и грузовика для медицинской эвакуации в начале 2023 года.
Напомним, что Бельгия выделяла 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.
Также, Бельгия планировала закупить до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине.
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