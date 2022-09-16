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Великокаліберні кулемети та боєприпаси: Бельгія готує новий пакет допомоги Україні

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П'ятниця 16 вересня 2022 17:00
Великокаліберні кулемети та боєприпаси: Бельгія готує новий пакет допомоги Україні Фото: Бельгія готує новий пакет допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія готується надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро. У списку великокаліберні кулемети та боєприпаси до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Tijd.

"Ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - заявила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер.

За її словами, Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні дії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.

"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися", - заявила Дедондер.

Також міністр анонсувала постачання машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації на початку 2023 року.

Нагадаємо, що Бельгія виділяла 8 млн євро на невійськові потреби Збройних сил України.

Також, Бельгія планувала закупити до 30 нових вертольотів через війну в Україні.

Раніше, дев'ять країн ЄС перестали оформляти туристичні візи для росіян. Серед них є і Бельгія.

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