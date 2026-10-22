Великого бажання очолити Київську МВА поки ні в кого немає, - Зеленський

Посилення влади Києва

Зеленський зазначив, що його зустрічі з представниками різних сфер спрямовані на:

посилення Києва,

прискорення роботи над питаннями безпеки.

"Мій діалог з тими чи іншими людьми - це посилення столиці. Ти ще спробуй змусь людей побудувати кабінет. Я хочу побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ, а не те, що там хтось за щось бореться", - сказав він.

Президент зазначив, що проводить консультації щодо цього з представниками бізнесу та безпекової сфери. Частина з них відбувається непублічно.

"Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоби були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися", - акцентував глава держави.

Зеленський також підняв питання постачання, можливостей і логістики, якими мають займатися місцеві органи влади. Однак, каже він, у певних ситуаціях їм може бракувати ресурсів.

Новий очільник КМВА

Також президент прокоментував питання можливого призначення нового начальника Київської міської військової адміністрації.

За його словами, наразі "великого бажання обійняти цю посаду поки ні в кого немає".