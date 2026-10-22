Великого бажання очолити Київську МВА поки ні в кого немає, - Зеленський

Київ потребує посилення у багатьох сферах, особливо безпековій. Проте наразі немає нових кандидатур, щоб очолити міську військову адміністрацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимир Зеленського під час зустрічі з журналістами, передають Новини.LIVE.
Зеленський зазначив, що його зустрічі з представниками різних сфер спрямовані на:
"Мій діалог з тими чи іншими людьми - це посилення столиці. Ти ще спробуй змусь людей побудувати кабінет. Я хочу побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ, а не те, що там хтось за щось бореться", - сказав він.
Президент зазначив, що проводить консультації щодо цього з представниками бізнесу та безпекової сфери. Частина з них відбувається непублічно.
"Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоби були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися", - акцентував глава держави.
Зеленський також підняв питання постачання, можливостей і логістики, якими мають займатися місцеві органи влади. Однак, каже він, у певних ситуаціях їм може бракувати ресурсів.
Також президент прокоментував питання можливого призначення нового начальника Київської міської військової адміністрації.
За його словами, наразі "великого бажання обійняти цю посаду поки ні в кого немає".
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив про майже повне невиконання владою Києва необхідних кроків підготовки до зими.
Крім того, в Україні затвердили комплексні плани стійкості регіонів. Водночас міського голову Києва Віталія Кличка офіційно попередили про персональну відповідальність за підготовку столиці до зими.