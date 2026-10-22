Большого желания возглавить Киевскую ГВА пока ни у кого нет, - Зеленский

Усиление властей Киева

Зеленский отметил, что его встречи с представителями разных сфер направлены на:

усиление Киева,

ускорение работы по вопросам безопасности.

"Мой диалог с теми или иными людьми - это усиление столицы. Ты еще попробуй заставь людей построить кабинет. Я хочу построить кабинет, который может усилить мэра, усилить киевлян, усилить Киев, а не то, что там кто-то за что-то борется", - сказал он.

Президент отметил, что проводит консультации по этому поводу с представителями бизнеса и сферы безопасности. Часть из них происходит непублично.

"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу максимально, чтобы были люди, которые могут усилить эту безопасность, чтобы они этим занимались", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поднял вопросы поставок, возможностей и логистики, которыми должны заниматься местные органы власти. Однако, говорит он, в определенных ситуациях им может не хватать ресурсов.

Новый глава КГВА

Президент также прокомментировал вопрос возможного назначения нового начальника Киевской городской военной администрации.

По его словам, сейчас "большого желания занять этот пост пока ни у кого нет".