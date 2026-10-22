Большого желания возглавить Киевскую ГВА пока ни у кого нет, - Зеленский

Киев нуждается в усилении во многих сферах, особенно в безопасности. Однако пока нет новых кандидатур, чтобы возглавить городскую военную администрацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, передают Новости.LIVE.
Зеленский отметил, что его встречи с представителями разных сфер направлены на:
"Мой диалог с теми или иными людьми - это усиление столицы. Ты еще попробуй заставь людей построить кабинет. Я хочу построить кабинет, который может усилить мэра, усилить киевлян, усилить Киев, а не то, что там кто-то за что-то борется", - сказал он.
Президент отметил, что проводит консультации по этому поводу с представителями бизнеса и сферы безопасности. Часть из них происходит непублично.
"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу максимально, чтобы были люди, которые могут усилить эту безопасность, чтобы они этим занимались", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также поднял вопросы поставок, возможностей и логистики, которыми должны заниматься местные органы власти. Однако, говорит он, в определенных ситуациях им может не хватать ресурсов.
Президент также прокомментировал вопрос возможного назначения нового начальника Киевской городской военной администрации.
По его словам, сейчас "большого желания занять этот пост пока ни у кого нет".
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о почти полном невыполнении властями Киева необходимых шагов подготовки к зиме.
Кроме того, в Украине были утверждены комплексные планы устойчивости регионов. В то же время, городского голову Киева Виталия Кличко официально предупредили о персональной ответственности за подготовку столицы к зиме.