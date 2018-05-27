Великобританію запідозрили в намірі відмовитися від проведення Brexit

Приводом для таких висновків стало виділення грошей на вибори в Європарламент

Уряд Великобританії готується до того, щоб Brexit в кінцевому підсумку не відбувся і був знову відкладений. Про це пише The Telegraph з посиланням на думку євроскептиків.

Як повідомляє видання, приводом для таких висновків стало виділення грошей на вибори в Європарламент. Британські євроскептики запідозрили уряд країни в планах "секретно" залишитися в Європейському союзі.

Видання відзначає, що вибори в Європарламент повинні відбутися між 23 і 26 травня 2019 року, тоді як Великобританія повинна покинути ЄС майже за два місяці до цього - 29 березня. Видання вважає, що фінансування виборчої кампанії до Європарламенту свідчить про підготовку до того, що Великобританія так і не вийде з Євросоюзу.

У свою чергу, у виборчій комісії пояснили, що кошти виділені в якості заходів обережності, щоб вона могла виконати свої функції в тому малоймовірному випадку, якщо ці вибори все-таки відбудуться на території країни. Крім того, на ці гроші комісія може здійснювати свої статутні функції, в тому числі "надання консультацій і рекомендацій для політичних партій і кандидатів", а також "поради та рекомендації для співробітників щодо якісного проведення опитувань".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, голосування за Brexit обійшлося кожному британському домогосподарству в 900 фунтів стерлінгів.