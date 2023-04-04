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У Великобританії зняли два з трьох звинувачень проти олігарха Фрідмана, - FT

Фото: російського олігарха Михайла Фрідмана звинувачують лише у відмиванні грошей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія більше не розслідує два із трьох звинувачень проти Михайла Фрідмана. Через чотири місяці після арешту російського олігарха у його лондонському особняку його звинувачують лише у відмиванні грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA), яке в грудні доручило понад 50 офіцерам здійснити обшук у будинку Фрідмана вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів на півночі Лондона, припинило розслідування щодо 58-річного бізнесмена за підозрою в омані міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих показань.

За даними джерел, агентство досі розслідує злочини, пов'язані з відмиванням грошей. Крім того, обидві сторони також сперечаються щодо ордера, використаного для рейду.

Представник NCA підтвердив, що агентство більше не розслідує багатого 58-річного росіянина, затриманого під час рейду в Лондоні в грудні, не називаючи імені Фрідмана, про арешт якого повідомлялося. Агентство відмовилося від подальших коментарів щодо ордера. Фрідман відмовився коментувати це повідомлення.

Як зазначає Financial Times, скорочення масштабів розслідування NCA щодо Фрідмана є невдачею для нового відділу агентства боротьби з клептократією, який був створений для боротьби з корумпованими елітами та особами, пов'язаними з Кремлем, які відмивали свої активи у Великій Британії після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Нагадаємо, Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію акціонерів АТ "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк"). Компаніям ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited, які належать Андрію Косогову, Михайлу Фрідману та Петру Авену, заборонено брати участь в управлінні банком.

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