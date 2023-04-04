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В Великобритании сняли два из трех обвинений против олигарха Фридмана, - FT

Фото: российского олигарха Михаила Фридмана обвиняют только в отмывании денег (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания больше не расследует два из трех первоначальных обвинений против Михаила Фридмана. Через четыре месяца после ареста российского олигарха в его лондонском особняке его обвиняют только в отмывании денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое в декабре поручило более 50 офицерам совершить обыск в доме Фридмана стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов на севере Лондона, прекратило расследование в отношении 58-летнего бизнесмена по подозрению в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

По данным источников, агентство все еще расследует преступления, связанные с отмыванием денег. Обе стороны также спорят по поводу ордера, использованного для рейда.

Представитель NCA подтвердил, что агентство больше не ведет расследование в отношении богатого 58-летнего россиянина, задержанного во время рейда в Лондоне в декабре, не называя имени Фридмана, об аресте которого сообщалось. Агентство отказалось от дальнейших комментариев по поводу ордера. Фридман отказался комментировать это сообщение.

Как отмечает Financial Times, сокращение масштабов расследования NCA в отношении Фридмана является неудачей для нового отдела агентства по борьбе с клептократией, который был создан для борьбы с коррумпированными элитами и лицами, связанными с Кремлем, отмывающими свои активы в Великобритании после вторжения Владимира Путина в Украину.

Напомним, Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию акционеров АО "Сенс Банк" (ранее "Альфа-Банк"). Компаниям ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, которые принадлежат Андрею Косогову, Михаилу Фридману и Петру Авену, запрещено участвовать в управлении банком.

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