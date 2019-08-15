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Великобритания запретила поставки подводных аппаратов в Россию

Новости » Политика    15.08.2019 - 20:55
Великобритания запретила поставки подводных аппаратов в Россию
Иллюстративное фото (pixabay/comterimakasih0)

Запрет вступил в силу 14 августа 2019 года

Великобритания ввела запрет на поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам международной торговли.

Как сообщается, запрет распространяется на экспорт погружаемых подводных аппаратов и компонентов к ним, программного обеспечения и технологий.

Новые ограничения были введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций.

Эти действия, по оценке официального Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски.

В документе уточняется, что запрет вступил в силу 14 августа текущего года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки выделило почти 800 млн долларов для производства и разработки подводных дронов. Пентагон отобрал 23 компании, которые займутся созданием и проектированием беспилотных подводных аппаратов. Работы должны быть завершены в июле 2023 года.

Кроме того, в Норвегии в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" ученые зафиксировали, что уровень радиации превышен в 100 тыс. раз. Отмечается, что затонувшая 30 лет назад подлодка находится на глубине примерно в 1,7 тысячи метров.

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