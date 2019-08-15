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Великобританія заборонила поставки підводних апаратів в Росію

Новини » Політика    15.08.2019 - 20:55
Великобританія заборонила поставки підводних апаратів в Росію
Ілюстративне фото (pixabay/comterimakasih0)

Заборона набула чинності 14 серпня 2019 року

Великобританія ввела заборону на постачання в Російську Федерацію підводних апаратів та супутнього обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Департаменту з питань міжнародної торгівлі.

Як повідомляється, заборона поширюється на експорт підводних підводних апаратів та комплектуючих до них, програмного забезпечення і технологій.

Нові обмеження були введені з-за того, що Росія розвиває певні функціональні можливості, у тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій.

Ці дії, за оцінкою офіційного Лондона, що представляють загрозу для національної безпеки Великобританії, а новий контроль повинен мінімізувати ризики.

В документі уточнюється, що заборона набула чинності 14 серпня поточного року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки виділила майже 800 млн доларів для виробництва і розробки підводних дронов. Пентагон відібрав 23 компанії, які займуться створенням і проектуванням безпілотних підводних апаратів. Роботи повинні бути завершені в липні 2023 року.

Крім того, в Норвегії в районі затонулого радянської атомної підводного човна "Комсомолець" вчені зафіксували, що рівень радіації перевищено в 100 тис. разів. Відзначається, що затонула 30 років тому підводний човен знаходиться на глибині приблизно в 1,7 тисячі метрів.

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