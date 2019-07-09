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В Норвегии зафиксировали утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Новости » Общество    09.07.2019 - 23:35
В Норвегии зафиксировали утечку радиации на затонувшей советской подлодке
Фото: снимок подлодки (twitter.com/Straalevernet)

Уровень радиации превышен в 100 тыс. раз

В Норвегии в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" ученые зафиксировали, что уровень радиации превышен в 100 тыс. раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TV2.

Исследователи взяли пробы из вентиляционного отверстия рядом с реактором подлодки. Уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека в 100 000 раз превышает норму, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море.

По данным телеканала, в ходе последней российской экспедиции к АПЛ, состоявшейся в марте 2007 года, также была зафиксирована утечка радиации.

Отмечается, что затонувшая 30 лет назад подлодка находится на глубине примерно в 1,7 тысячи метров, что осложняет работу. Однако ученым удалось запечатлеть "таинственное облако пыли", периодически поднимающееся из вентиляционной трубы, которое может быть связано с радиоактивностью.

В Норвегии зафиксировали утечку радиации на затонувшей советской подлодке

Ранее сообщалось, что гражданина Норвегии Фруде Берга, арестованного в России по подозрению в шпионаже, обвиняют в сборе информации о российских атомных подводных лодках.

РБК-Украина писало, что 1 июля, на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик" в Баренцевом море произошел пожар, в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Позже стало известно, что на российской субмарине установлен ядерный реактор.

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