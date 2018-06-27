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Великобритания выделит Украине 35 млн фунтов помощи, - Джонсон

НовостиПолитика    27.06.2018 - 13:14
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Джонсон заявил, что Великобритания будет помогать Украине бороться с дезинформацией России

Великобритания в течение следующих лет выделит Украине 35 млн фунтов (46,3 млн долларов) помощи. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Данию.

"В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь. Продолжим помогать украинской армии и будем помогать Украине бороться с дезинформацией России, будем помогать с разминированием, помогать тем 60 университетам, которые были вынуждены уехать с Донбасса", - заявил он.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что страны Запада должны помнить, что Украина сейчас ведет две войны, защищая мир от агрессии России и развивая демократию.

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Теги публикации: Великобритания, борис джонсон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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