Велика Британія виділить Україні 35 млн фунтів допомоги, - Джонсон

Джонсон заявив, що Британія буде допомагати Україні боротися з дезінформацією Росії

Велика Британія протягом наступних років виділить Україні 35 млн фунтів (46,3 млн доларів) допомоги. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у ході візиту в Данію.

"Протягом наступних років ми будемо давати 35 млн фунтів на гуманітарну допомогу. Продовжимо допомагати українській армії і будемо допомагати Україні боротися з дезінформацією Росії, будемо допомагати з розмінуванням, допомагати тим 60 університетам, які були змушені виїхати з Донбасу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію.