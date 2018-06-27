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Велика Британія виділить Україні 35 млн фунтів допомоги, - Джонсон

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:14
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Джонсон заявив, що Британія буде допомагати Україні боротися з дезінформацією Росії

Велика Британія протягом наступних років виділить Україні 35 млн фунтів (46,3 млн доларів) допомоги. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у ході візиту в Данію.

"Протягом наступних років ми будемо давати 35 млн фунтів на гуманітарну допомогу. Продовжимо допомагати українській армії і будемо допомагати Україні боротися з дезінформацією Росії, будемо допомагати з розмінуванням, допомагати тим 60 університетам, які були змушені виїхати з Донбасу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію.

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Теги публікації: Великобритания, борис джонсон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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