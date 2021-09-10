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Великобритания выбросит 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Великобритания, Пятница 10 сентября 2021 10:59
Великобритания выбросит 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca Фото: Великобритания выбросит 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании выбросят 800 тысяч доз вакцины от коронавируса - AstraZeneca. Причиной тому является истечение в августе срока годности препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Отмечено, что данная партия была предназначена для вакцинации молодого населения страны.

Однако случаи образования тромбов после прививки AstraZeneca среди молодежи вызвали беспокойство у правительства, которое рекомендовало данной группе населения воздержаться от вакцинации этим препаратом.

Как отмечают СМИ, медики неоднократно обращались к властям с просьбой перенаправить вакцины в другие страны, которым критически необходимые препараты от коронавируса.

"Мы расстроены, потому как знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы выбрасываем их в мусорное ведро", - говорится в сообщении.

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Великобритания Вакцина от коронавируса
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