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Великобританія викине 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Великобританія, П'ятниця 10 вересня 2021 10:59
Великобританія викине 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca Фото: Великобританія викине 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Великобританії викинуть 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу - AstraZeneca. Причиною тому є закінчення в серпні терміну придатності препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зазначено, що дана партія була призначена для вакцинації молодого населення країни.

Однак випадки утворення тромбів після щеплення AstraZeneca серед молоді викликало занепокоєння в уряду, який рекомендував даній групі населення утриматися від вакцинації цим препаратом.

Як зазначають ЗМІ, медики неодноразово зверталися до влади з проханням перенаправити вакцини до інших країн, яким критично необхідні препарати від коронавірусу.

"Ми засмучені, тому що знаємо, що вони потрібні країнам третього світу, а ми викидаємо їх у відро для сміття", - йдеться в повідомленні.

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Великобританія Вакцина від коронавірусу
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