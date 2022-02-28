Великобритания вводит санкции против центробанка РФ

Великобритания расширит санкции против России и введет их в отношении Банка России. Санкции вводятся за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение британского правительства.

"Сегодня правительство Великобритании объявило о своем намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Таким образом, заморожены 630 млрд долларов резервов РФ.

Согласно данным Банка России на 30 июня 2021 года, на доллар США приходилось 16,4% резервов, на евро - 32,3%, на фунт стерлингов - 6,5%, на юань - 13,1%. В Китае находится порядка 14% резервов, а в юрисдикции ЕС, США, Канады и Великобритании - порядка 40%.