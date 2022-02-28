ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія вводить санкції проти центробанку РФ

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 28 лютого 2022 09:25
Британія вводить санкції проти центробанку РФ Фото: санкції Великобританії торкнуться центробанк РФ (www.cbr.ru)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія розширить санкції проти Росії і введе їх щодо Банку Росії. Санкції вводяться за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського уряду.

"Сьогодні уряд Великої Британії оголосив про свій намір вжити додаткових обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, націливши їх на центральний банк Російської Федерації (ЦБ РФ)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.

Згідно з даними Банку Росії на 30 червня 2021 року, на долар США припадало 16,4% резервів, на євро - 32,3%, на фунт стерлінгів - 6,5%, на юань - 13,1%. У Китаї знаходиться близько 14% резервів, а в юрисдикції ЄС, США, Канади і Великобританії - близько 40%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна