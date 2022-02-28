Британія вводить санкції проти центробанку РФ

Велика Британія розширить санкції проти Росії і введе їх щодо Банку Росії. Санкції вводяться за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення британського уряду.

"Сьогодні уряд Великої Британії оголосив про свій намір вжити додаткових обмежувальних економічних заходів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, націливши їх на центральний банк Російської Федерації (ЦБ РФ)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.

Згідно з даними Банку Росії на 30 червня 2021 року, на долар США припадало 16,4% резервів, на євро - 32,3%, на фунт стерлінгів - 6,5%, на юань - 13,1%. У Китаї знаходиться близько 14% резервів, а в юрисдикції ЄС, США, Канади і Великобританії - близько 40%.