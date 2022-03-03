Великобритания вводит санкции против "Газпрома"

Правительство Великобритании ввело санкции против крупнейшей российской газовой компании "Газпром".

"Российский газовый гигант "Газпром" попал под санкции правительства Великобритании и больше не сможет выпускать долговые обязательства или акции в Великобритании.", - заявил представитель министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ранее с "Газпромом" разорвала все связи компания Shell.

"Великобритания никоим образом не зависит от поставок российского газа. Наши разнообразные источники поставок газа и разнообразная структура производства электроэнергии гарантируют, что домохозяйства, предприятия и тяжелая промышленность получают необходимую им энергию". - отметил представитель министерства.