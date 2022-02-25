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Канада ввела санкции против "Газпрома" и российских банков

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Оттава, Пятница 25 февраля 2022 03:51
Канада ввела санкции против "Газпрома" и российских банков Фото: Канада ввела санкции против "Газпрома" и российских банков (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Артур Родивилов

Канада включила в свои санкционные списки против России 27 финансовых институтов и пять компаний. В том числе Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром" и "Транснефть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

Власти Канады также включили в санкционные списки 382 гражданина России, в том числе чиновников и олигархов - Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов.

"Новые изменения к уже существующему санкционному списку по РФ накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений", - отмечается в документе.

Всего в списке 32 юридических лица.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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