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Великобританія запроваджує санкції проти "Газпрому"

Автор: RBC.UA

Великобританія запровадила санкції проти російської компанії, тепер "Газпром" не може випускати акції на території країни. Також усі зв'язки з "Газпромом" розірвала компанія Shell.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Energy Live News.

Уряд Великобританії запровадив санкції проти найбільшої російської газової компанії "Газпром".

"Російський газовий гігант "Газпром" потрапив під санкції уряду Великобританії та більше не зможе випускати боргові зобов'язання або акції у Великій Британії", - заявив представник міністерства бізнесу, енергетики та промислової стратегії.

Раніше з "Газпромом" розірвала усі зв'язки компанія Shell.

"Великобританія аж ніяк не залежить від постачання російського газу. Наші різноманітні джерела постачання газу та різноманітна структура виробництва електроенергії гарантують, що домогосподарства, підприємства та важка промисловість отримують необхідну їм енергію". – зазначив представник міністерства.

Нагадаємо, що раніше проти "Газпрому" санкції запровадила Канада.

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