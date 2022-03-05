Джонсон обратился к украинцам на украинском. Рассказал об усилении санкций против режима Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о жестком пакете санкций против окружения президента РФ, и обратился к гражданам Украины, которые проживают и в других странах, со словами поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Джонсона.

Пост в Twitter британского премьера написан на украинском языке. Также свою речь Джонсон начал на украинском.

"Я хочу обратиться к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах", - сказал он, после чего перешел уже на английский.

Джонсон признался, что не может представить, через что сейчас приходится проходить гражданам Украины из-за полномасштабного нападения РФ и войны, которая продолжается с 24 февраля.

Премьер Британии отметил, что Лондон подготовил "наш самый жесткий за всю историю пакет санкций против путинского режима", и сейчас его усиливают новыми ограничениями из "нашего арсенала".

"Мы усилим давление на криминальные элиты, пытающиеся отмывать деньги на территории Великобритании, и перекроем сеть коррупции", - рассказал Джонсон.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Видео: Борис Джонсон обратился к украинцам и рассказал об усилении санкций против России

Речь идет об анонсированном правительством Великобритании новом пакете санкций и ограничений - "Дальнейшие меры по ускорению введения санкций и подавлению путинского режима".

"На следующей неделе в парламент будет внесено чрезвычайное законодательство, которое позволит правительству действовать быстрее и жестче в санкциях против олигархов и предприятий, связанных с режимом Путина", - говорится в заявлении.