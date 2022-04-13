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Великобритания внесла в санкционный список более 200 олигархов и компаний России

Фото: Британия внесла в санкционный список более 200 россиян и компаний (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания 13 апреля расширила санкционный список против России. Под ограничения попали 206 российских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Среди внесенных в санкционный список:

  • совладелец нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Аликперов;
  • бывший глава Российских железных дорог (РЖД) Владимир Якунин;
  • основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
  • гендиректор "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов;
  • вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко;
  • жена Сергея Лаврова;

и другие.

Кроме того, под ограничения попали:

  • "Газпромбанк";
  • финансовая группа "Открытие";
  • банк "Россия";
  • страховая компания СОГАЗ.

Активы всех физических и юридических лиц, которые внесены в санкционный список, замораживаются. Кроме того, с ними запрещено проводить сделки.

Напомним, на прошлой неделе Британия ввела новый пакет санкций против россиян за развязанную Москвой войну в Украине.

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