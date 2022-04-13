Великобританія внесла до списку санкцій понад 200 олігархів і компаній Росії

Великобританія 13 квітня розширила санкційний список проти Росії. Під обмеження потрапили 206 російських фізичних і юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.
Серед внесених до списку санкцій:
та інші.
Крім того, під обмеження потрапили:
До британського санкційного списку також внесено близько 178 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Активи всіх фізичних та юридичних осіб, які внесені до списку санкцій, заморожуються. Крім того, з ними заборонено проводити операції.
Нагадаємо, минулого тижня Британія ввела новий пакет санкцій проти росіян за розв'язану Москвою війну в Україні.
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