Великобританія внесла до списку санкцій понад 200 олігархів і компаній Росії

Великобританія 13 квітня розширила санкційний список проти Росії. Під обмеження потрапили 206 російських фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії .

Активи всіх фізичних та юридичних осіб, які внесені до списку санкцій, заморожуються. Крім того, з ними заборонено проводити операції.

До британського санкційного списку також внесено близько 178 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Крім того, під обмеження потрапили:

та інші.

Нагадаємо, минулого тижня Британія ввела новий пакет санкцій проти росіян за розв'язану Москвою війну в Україні.

Війна Росії проти України триває 49-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!