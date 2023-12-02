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Великобританія відправила до Китаю останніх панд, які перебували на території країни

Фото: Великобританія віддала Китаю останніх в країні панд (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Шотландія відправила до Китаю двох панд, які прожили в Единбурзькому зоопарку 12 років. Вони були єдиними пандами у Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Панди Ян Гуан і Тянь Тянь останні, які залишають зоопарки західних країн після того, як термін дії угод про обмін закінчився і Китай не продовжив їх. Вони були позичені Единбурзькому зоопарку в 2011 році за 10-річною угодою, яку Китайська асоціація охорони дикої природи згодом продовжила ще на два роки.

Після невдалих спроб природного та штучного розведення зоопарк заявив, що не планує продовжувати і зосередиться на захисті тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

"Оскільки більше мільйона видів знаходяться під загрозою зникнення, а наш природний світ переживає кризу, Ян Гуан і Тянь Тянь справили неймовірний вплив, надихнувши мільйони людей дбати про природу", - заявив виконавчий директор королівського зоологічного товариства Шотландії Девід Філд.

У чому важливість панд

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією". 

Під час останньої зустрічі в Сан-Франциско президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили й тему панд. Сі назвав тварин "посланцями дружби між китайським і американським народами" та заявив, що відправить нових панд у Сполучені Штати

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