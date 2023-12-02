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Великобритания отправила в Китай последних панд, которые были на территории страны

Фото: Великобритания отдала Китаю последних в стране панд (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Шотландия отправила в Китай двух панд, проживших в Эдинбургском зоопарке 12 лет. Они были единственными пандами в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Панды Ян Гуан и Тянь Тянь последние, покидающие зоопарки западных стран после того, как срок действия соглашений об обмене истек и Китай не продлил их. Они были взяты в Эдинбургский зоопарк в 2011 году по 10-летнему соглашению, которое Китайская ассоциация охраны дикой природы впоследствии продлила еще на два года.

После неудачных попыток естественного и искусственного разведения зоопарк заявил, что не планирует продолжать и сосредоточится на защите находящихся под угрозой исчезновения животных.

"Поскольку более миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, а наш природный мир переживает кризис, Ян Гуан и Тянь Тянь оказали невероятное влияние, вдохновив миллионы людей заботиться о природе", - заявил исполнительный директор королевского зоологического общества Шотландии Дэвид Филд.

В чем важность панд

Китай имеет монополию на панд и не продает их, а отдает в аренду, чаще всего за сотни тысяч долларов в год. Эксперты называют это "панда-дипломатией".

В последней встрече в Сан-Франциско президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили и тему панд. Си назвал животных "посланниками дружбы между китайским и американским народами" и заявил, что отправит новых панд в Соединенные Штаты.

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