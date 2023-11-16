Байден і Сі Цзіньпін обговорювали панд: чому це питання важливе

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай відправить нових панд у Сполучені Штати. Лідер Китаю назвав тварин "посланцями дружби між китайським і американським народами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР та BBC News .

"Ми готові продовжувати нашу співпрацю зі Сполученими Штатами щодо збереження панд і робити все можливе, щоб задовольнити бажання жителів Каліфорнії, щоб поглибити дружні зв’язки між нашими двома народами", - сказав Сі Цзіньпінь.

Даний жест був зроблений наприкінці дня, коли Сі Цзіньпін і президент США провели свою першу особисту зустріч за рік і пообіцяли спробувати зменшити напруженість між країнами.

Сі Цзіньпін не поділився додатковою інформацією про те, коли й де можуть бути надані панди, але, схоже, припустив, що наступна пара панд, швидше за все, прибуде до Каліфорнії.

Чому панди такі важливі

Чорно-білі ведмеді вже давно є символом американсько-китайської дружби. Це почалось з того часу, як Пекін подарував пару панд Національному зоопарку у Вашингтоні в 1972 році, напередодні нормалізації двосторонніх відносин.

Пізніше Пекін позичив панд іншим зоопаркам США, а кошти повернули на програми збереження панд.

Не так давно три великі панди Національного зоопарку, Мей Сян, Тянь Тянь та їх дитинча Сяо Ці Цзі , яких у Китаї вважають своїм "національним скарбом", отримали зворотні квитки додому, а у Вашингтонському зоопарку влаштували їм "пишні проводи" на декілька днів. Спочатку розраховували, що вони поїдуть до Китаю не раніше грудня.

Після їх відльоту в США, в зоопарку Атланти, залишилося всього чотири панди.

"Мені сказали, що багато американців, особливо діти, дуже не хотіли прощатися з пандами і пішли до зоопарку, щоб їх провідати", - сказав Сі Цзіньпінь.

Він також додав, що дізнався, що зоопарк Сан-Дієго та люди в Каліфорнії "дуже чекають повернення панд".

"Пандова" політика Китаю

Китай має монополію на панд і не продає їх, а віддає в оренду, найчастіше за сотні тисяч доларів на рік. Експерти називають це "панда-дипломатією".

Китай традиційно надсилав ведмедів до зоопарків дружніх країн як заохочення чи подяку. СРСР отримав самця Пінь-Пінь у 1957 році за те, що першим визнав комуністичний Китай.

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Президент США й лідер Китаю зустрілись у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Сторони провели переговори в історичній резиденції Філолі. Зокрема їх діалог тривав близько чотирьох годин.

Детальніше про те, чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна - у матеріалі РБК-Україна.

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