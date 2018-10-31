Великобритания увеличит штат дипломатов после Brexit

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В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек

Британия планирует нанять дополнительно тысячу дипломатов после выхода из ЕС. Об этом заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он отметил, что 335 новых сотрудников появятся в зарубежных дипмиссиях, еще 329 человек наймут среди граждан стран, где расположены дипмиссии. В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек.

Также МИД создаст 12 новых должностей в связи с открытием полноценного посольства в Джибути.

"Наши демократические ценности, видимо, находятся под большей угрозой, чем в любое время после падения Берлинской стены. Мы можем использовать наше влияние и власть, чтобы защитить наши ценности", - заявил Хант.

"Мы должны активизировать и расширить британскую дипломатию", - подчеркнул он.

Министерство также усилит языковое обучение, увеличив количество языков, которые преподаются в ведомстве с 50 до 70, добавив, в частности, казахскую, киргизскую и гуджарати.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия рассчитывает после Brexit завершить режим экономии.