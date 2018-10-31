Великобритания увеличит штат дипломатов после Brexit

В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек
Британия планирует нанять дополнительно тысячу дипломатов после выхода из ЕС. Об этом заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Он отметил, что 335 новых сотрудников появятся в зарубежных дипмиссиях, еще 329 человек наймут среди граждан стран, где расположены дипмиссии. В Лондоне штат дипведомства увеличится на 328 человек.
Также МИД создаст 12 новых должностей в связи с открытием полноценного посольства в Джибути.
"Наши демократические ценности, видимо, находятся под большей угрозой, чем в любое время после падения Берлинской стены. Мы можем использовать наше влияние и власть, чтобы защитить наши ценности", - заявил Хант.
"Мы должны активизировать и расширить британскую дипломатию", - подчеркнул он.
Министерство также усилит языковое обучение, увеличив количество языков, которые преподаются в ведомстве с 50 до 70, добавив, в частности, казахскую, киргизскую и гуджарати.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия рассчитывает после Brexit завершить режим экономии.