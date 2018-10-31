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Великобританія збільшить штат дипломатів після Brexit

Новини » Політика    31.10.2018 - 19:22
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Лондоні штат дипвідомства збільшиться на 328 осіб

Британія планує найняти додатково тисячу дипломатів після виходу з ЄС. Про це заявив глава МЗС Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він зазначив, що 335 нових співробітників з'являться в зарубіжних дипмісіях, ще 329 осіб наймуть серед громадян країн, де розташовані дипмісії. У Лондоні штат дипвідомства збільшиться на 328 осіб.

Також МЗС створить 12 нових посад у зв'язку з відкриттям повноцінного посольства в Джібуті.

"Наші демократичні цінності, мабуть, знаходяться під більшою загрозою, ніж у будь-який час після падіння Берлінської стіни. Ми можемо використовувати наш вплив і владу, щоб захистити наші цінності", - заявив Хант.

"Ми повинні активізувати і розширити британську дипломатію", - підкреслив він.

Міністерство також посилить мовний навчання, збільшивши кількість мов, які викладаються у відомстві з 50 до 70, додавши, зокрема, казахську, киргизьку і гуджараті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія розраховує після Brexit завершити режим економії.

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