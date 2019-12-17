Великобритания установила жесткий срок для заключения сделки с ЕС

Великобритания установила жесткий срок для заключения торгового соглашения с Европейским союзом после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Великобритания планирует заключить сделку с ЕС до конца 2020 года. В частности, 17 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен договорились о том, чтобы работать с большей энергией и добиться соглашения в срок.

После выхода из ЕС для Великобритании начинается переходный период, в котором она остается членом Евросоюза во всех отношениях. За этот период стороны должны договориться о своих отношениях после Brexit.

"С абсолютной ясностью в отношении графика, с которым мы работаем, Великобритания и ЕС смогут с этим справиться", - заявил представитель Джонсона.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ЕС поручил Еврокомиссии представить мандат на переговоры с Великобританией после Brexit. Евросоюз готов приступить к переговорам с Великобританией сразу же после одобрения Brexit британским парламентом.

Также сообщалось, что законопроект о Brexit вынесут на рассмотрение британского парламента в пятницу, 20 декабря. При этом, парламент планирует приступить к процессу утверждения закона о выходе страны из ЕС до Рождества, 25 декабря.