Великобритания ускорит эвакуацию после теракта возле аэропорта Кабула
Правительство Великобритании планирует продолжить эвакуацию людей из Афганистана несмотря на два взрыва, которые сегодня прогремели возле территории аэропорта Кабула. Борис Джонсон отметил, что страна ускорит вывод афганцев и своих граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Хочу подчеркнуть, что мы собираемся продолжить операцию. В любом случае мы подходим к ее завершению", - отметил Джонсон.
По словам премьер-министра Великобритании, сегодняшний теракт у территории аэропорта заставит правительство страны продолжить операцию по эвакуации как можно эффективнее и в максимально сжатые сроки.
Джонсон также отметил, что им не удастся вывести всех людей из Афганистана, которые имеют право попасть в Великобританию, однако правительство обещает оказать давление на "Талибан", чтобы он разрешил им покинуть страну после завершения эвакуации.