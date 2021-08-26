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Великобританія пришвидшить евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу

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Великобританія, Четвер 26 серпня 2021 20:53
Великобританія пришвидшить евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу Фото: Великобританія пришвидшить евакуацію після теракту біля аеропорту Кабулу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Великобританії планує продовжити евакуацію людей з Афганістану попри два вибухи, які сьогодні прогриміли біля території аеропорту Кабулу. Борис Джонсон відзначив, що країна прискорить виведення афганців та своїх громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Хочу підкреслити, що ми збираємося продовжити операцію. У будь-якому випадку ми підходимо до її завершення", - відзначив Джонсон.

За словами прем’єр-міністра Великобританії, сьогоднішній теракт біля території аеропорту змусить уряд країни продовжити операцію по евакуації якомога ефективніше і в максимально стислі терміни.

Джонсон також зауважив, що їм не вдасться вивести усіх людей з Афганістану, які мають право потрапити до Великобританії, однак уряд обіцяє чинити тиск на "Талібан", аби він дозволив їм покинути країну після завершення евакуації.

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Великобританія Афганистан Талібан
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