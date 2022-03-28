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Великобритания усилит экономическое давление на Россию, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон (Getty images)
Автор: Артем Горовенко

После разговора с Владимиром Зеленским, Борис Джонсон заявил о намерении усилить экономическое давление на Россию. Кроме того, мировые лидеры договорились о более тесной координации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Бориса Джонсона, офис Премьер-министра Великобритании выступил с заявлением, в котором говорилось о поддержании и усилении давления на Москву.

Так же сообщается, что Президент и Премьер-министр обсудили переговоры между Украиной и Россией.

"Президент Зеленский представил обновленную информацию о ходе переговоров, и два лидера договорились о тесной координации в ближайшие дни", - сообщили в офисе Джонсона.

Напомним, что Джонсон анонсировал новую помощь для Украины.

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Владимир ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияРоссийская Федерация