Великобритания усилит экономическое давление на Россию, - Джонсон

После разговора с Владимиром Зеленским, Борис Джонсон заявил о намерении усилить экономическое давление на Россию. Кроме того, мировые лидеры договорились о более тесной координации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Бориса Джонсона, офис Премьер-министра Великобритании выступил с заявлением, в котором говорилось о поддержании и усилении давления на Москву.

Так же сообщается, что Президент и Премьер-министр обсудили переговоры между Украиной и Россией.

"Президент Зеленский представил обновленную информацию о ходе переговоров, и два лидера договорились о тесной координации в ближайшие дни", - сообщили в офисе Джонсона.