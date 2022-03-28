Великобритания усилит экономическое давление на Россию, - Джонсон

После разговора с Владимиром Зеленским, Борис Джонсон заявил о намерении усилить экономическое давление на Россию. Кроме того, мировые лидеры договорились о более тесной координации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Бориса Джонсона, офис Премьер-министра Великобритании выступил с заявлением, в котором говорилось о поддержании и усилении давления на Москву.
Так же сообщается, что Президент и Премьер-министр обсудили переговоры между Украиной и Россией.
"Президент Зеленский представил обновленную информацию о ходе переговоров, и два лидера договорились о тесной координации в ближайшие дни", - сообщили в офисе Джонсона.
Напомним, что Джонсон анонсировал новую помощь для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.