Великобританія посилить економічний тиск на Росію, - Джонсон

Після розмови з Володимиром Зеленським, Борис Джонсон заявив про намір посилити економічний тиск на Росію. Крім того, світові лідери домовилися про тіснішу координацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського і Бориса Джонсона, офіс Прем'єр-міністра Великобританії виступив із заявою, в якій говорилося про підтримку і посилення тиску на Москву.

Так само повідомляється, що Президент і Прем'єр-міністр обговорили переговори між Україною і Росією.

"Президент Зеленський представив оновлену інформацію про хід переговорів, і два лідери домовилися про тісну координацію в найближчі дні", - повідомили в офісі Джонсона.