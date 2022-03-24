Джонсон анонсирует новую финансовую и военную помощь для Украины

Великобритания предоставит Украине "новый крупный пакет" военной и финансовой помощи для сдерживания российской военной агрессии. Лондон намерен объявить об этом на саммите лидеров НАТО и "Большой семерки" в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.

Как указывается в пресс-релизе Даунинг-стрит, помощь будет включать 6 тысяч противотанковых и фугасных ракет, а также финансовую поддержку украинских военных в размере 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов США).

"Это более чем в два раза превышает оборонительную летальную помощь, предоставленную на сегодняшний день более чем 10 000 ракет, и превышает 400 миллионов фунтов стерлингов (528 миллионов долларов США), которые Великобритания выделила на гуманитарную и экономическую помощь в связи с кризисом. Премьер-министр изложит намерение Великобритании работать с партнерами над укреплением оборонного потенциала Украины, включая дальнобойное наведение и разведку, поскольку украинский народ сталкивается с неспровоцированным вторжением", - говорится в сообщении.

Кроме того, Британия предоставит дополнительно 4,1 миллиона фунта стерлингов (5,5 миллиона долларов США) Всемирной службе Би-Би-Си "для борьбы с дезинформацией в России и Украине, а также новую финансовую и полицейскую поддержку для расследования Международным уголовным судом военных преступлений".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что руководитель Кремля Путин "уже терпит неудачу в Украине".

"Украинский народ проявил необычайную смелость и стойкость в защите своей родины перед лицом ничем не спровоцированного нападения. Но мы не можем и не будем стоять в стороне, пока Россия стирает в пыль города и села Украины. Соединенное Королевство будет работать с нашими союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку Украины, укрепляя их оборону, поскольку они переломят ситуацию в этой борьбе", - сказал он.

Джонсон также обратил внимание, что за месяц войны международное сообщество оказалось перед выбором - "мы можем поддерживать огонь свободы в Украине или рискуем погасить его в Европе и мире".

На Даунинг-стрит проинформировали, что Британия уже предоставила ВСУ более 4 тысяч единиц противотанкового оружия, в том числе легкие противотанковые системы нового поколения (NLAW) и ракеты Javelin. Поставляет высокоскоростные зенитные ракеты Starstreak, чтобы помочь защититься от воздушных бомбардировок, а также бронежилеты, каски и армейские ботинки.