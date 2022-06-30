Украина получила кредит почти на 425 млн евро от Британии

Украина получила от Великобритании кредит почти на 425 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов .

Сообщается, что в рамках проекта Всемирного банка для поддержания государственных расходов Украина получила кредит на 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

"В условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления. Привлеченные средства позволят обеспечить финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот трудный период нашей истории", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Деньги направят на оплату труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.