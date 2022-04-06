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Великобритания расширила санкции против граждан РФ

Фото: Борис Ротенберг (wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Соединенное Королевство ввело новый пакет ограничений против российских граждан в ответ на продление РФ войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Британские власти ввела новые санкции против России. Ограничения в частности наложены на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования в РФ, а также ввоз стали.

Кроме того, в санкционный список Британия добавила 8 бизнесменов. Они связаны с банковским и энергетическим секторами и производством. В список попали:

  • Сергей Иванов ("Алроса");
  • Андрей Акимов ("Газпромбанк");
  • Александр Дюков ("Газпромнефть");
  • Сергей Корогин (КамАЗ);
  • Андрей Гурьев ("Фосагро");
  • Вячеслав Кантор ("Акрон");
  • Леонид Михельсон ("Новатэк");
  • Борис Ротенберг ("СМП Банк").

Напомним, что Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ с эмбарго на уголь.

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