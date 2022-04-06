Велика Британія розширила санкції проти громадян РФ

Сполучене Королівство запровадило новий пакет обмежень проти російських громадян у відповідь на продовження РФ війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Британська влада запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження, зокрема, накладені на нові інвестиції в російську економіку, заборону на експорт обладнання до РФ, а також ввезення сталі.
Окрім того, в санкційний список Британія додала 8 бізнесменів. Вони пов'язані з банківським і енерегетичним секторами та виробництвом. У перелік потрапили:
Нагадаємо, що Євросоюз не зміг узгодити новий пакет санкцій проти РФ з ембарго на вугілля.
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