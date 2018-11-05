Великобритания призывает Совбез ООН решить йеменский вопрос

Лондон считает, что стороны конфликта слишком долго решают вопрос военными методами
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант уверен, что пришло время Совету безопасности ООН активизироваться для скорейшего прекращения огня в Йемене. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании от 5 ноября, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Действия, которые предпримет Великобритания в Совете безопасности ООН, помогут достичь цели, в частности, полного прекращения огня", - говорится в заявлении министра.
При этом не уточняется, о каких именно мерах идет речь.
По словам Ханта, слишком долго стороны конфликта пытались решить вопрос с помощью оружия, что привело к катастрофическим последствиям. Военные действия уже унесли жизни более 10 тысяч человек.
"Сейчас впервые "появилось окно", когда обе стороны могут набраться мужества и сесть за стол переговоров, прекратить убийства и найти политическое решение - единственное, что обеспечит долгосрочный выход из катастрофы", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.
В то же время Хант подчеркнул, что Великобритания использует все свое влияние для достижения этой цели.
Напомним, в Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми. В результате обстрела погибло 39 человек и 51 получил ранения. Среди пострадавших в основном дети.
После авиаудара президент Соедененных Штатов Америки Дональд Трамп назвал ужасной трагедией обстрел автобуса с детьми в Йемене и считает, что саудовские солдаты не знают как правильно использовать оружие.