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Велика Британія закликає Радбез ООН вирішити єменське питання

Новини » Політика    05.11.2018 - 11:53
Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)
Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

Лондон вважає, що сторони конфлікту занадто довго вирішують питання військовими методами

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант впевнений, що прийшов час Раді безпеки ООН активізуватись для припинення вогню у Ємені. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії від 5 листопада, передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Заходи, які запровадить Велика Британія у Раді безпеки ООН, допоможуть досягти мети, зокрема, повного припинення вогню", - йдеться у заяві міністра.

При цьому не уточнюється, про які саме міри йдеться.

За словами Ханта, занадто довго сторони конфлікту намагались вирішити питання за допомогою зброї, що призвело до катастрофічних наслідків. Військові дії вже забрали життя понад 10 тисяч людей.

"Зараз вперше з'явилось вікно, коли обидві сторони можуть набратись мужності та сісти за стіл переговорів, припинити вбивства та знайти політичне рішення - єдине, що забезпечить довгостроковий вихід з катастрофи", - підкреслив глава британського зовнішньополітичного відомства.

Водночас Хант наголосив, що Велика Британія використає весь свій вплив для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, у Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми. Унаслідок обстрілу загинуло 39 осіб та 51 отримав поранення. Серед постраждалих переважно діти.

Після авіаудару президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп назвав жахливою трагедією обстріл автобуса з дітьми в Ємені й вважає, що саудівські солдати не знають як правильно використовувати зброю.

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