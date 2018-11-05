Трамп заявил, что Саудовская Аравия не знает, как пользоваться оружием в Йемене

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент США сообщил, что не держал бы в армии людей, которые не умеют пользоваться оружием

Во время интервью президент США Дональд Трамп назвал ужасной трагедией обстрел коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия, автобуса с детьми в Йемене и считает, что саудовские солдаты не знают как правильно использовать оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По мнению Трампа ситуация с авиаударом по автобусу, где находились дети, была ужасной.

"Было страшно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми... Это сделали люди, которые просто не знали, как использовать оружие, это было просто ужасно", - заявил президент США.

Однако президент США не дал ответ на вопрос повлиял ли этот случай на его позицию в отношении продажи американского вооружения для Саудовской Аравии.

Вместе с тем Трамп отметил, что у него есть намерение "обсудил множество тем" с саудовскими властями, а также отметил, что не стал бы держать в армии людей "которые не умеют пользоваться оружием и стреляют по автобусам с детьми”.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми. В Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобуса погибло 39 человек и 51 был ранен, среди которых были преимущественно дети.