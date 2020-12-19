Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний. Санкции связаны с протестами в Беларуси.

Об этом пишет DW.

В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в санкционном списке глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Напомним, Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.

Вскоре стало изветсно, что Беларусь подготовила ответные санкции против Европейского союза.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима Лукашенко. Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

Также РБК-Украина писало, что Беларусь подготовила санкции против ряда официальных лиц Украины.